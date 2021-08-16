На родине Зеленского убит мэр от оппозиционной партии (38)

Голос Правди 2021.08.16 00:44

15.08.2021 Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. После смерти Константина Павлова, исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга Народа"). "Страна" собрала все, что известно о жизни и смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.Как Павлов стал мэром родины Зеленского Константин Павлов возглавил родной город президента Украины Владимира Зеленского не так давно - в декабре 2020-го года.