На родине Зеленского убит мэр от оппозиционной партии (38)

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- 15.08.2021 Мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным: полиция открыла уголовное дело : ОРД-02 01:04
- (18+) В доме мэра Кривого Рога Константина Павлова в селе... : Голос Правди 00:44
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- Появились данные с камер в доме погибшего мэра Павлова : Винница Реал 00:42
- Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым во дворе собственного дома - фото : Гуру.ua 00:40
- Гибель мэра Кривого Рога: МВД рассматривает три версии : Gazeta.ua 00:36
- Мэр Кривого Рога обнаружен мертвым: подробности, - ФОТО 18+ : ДнепрCity.net 00:33
- - 15 августа 2021 21:48 Зеленский соберет силовиков из-за смерти мэра Кривого Рога : EconomistUA 00:33
- В ОПЗЖ видят политическую подоплеку в смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова : Днепр Вечерний 00:32
- Приставлял ружье к сердцу: СМИ рассказали о последних минутах жизни мэра Кривого Рога : УНИАН 00:32
- Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент самоубийства мэра Кривого Рога, - СОЦСЕТИ : Днепр Вечерний 00:32
- Гибель мэра Кривого Рога: Что увидели на камерах видеонаблюдения, - журналист : Depo 00:29
- Следствие сейчас рассматривает три версии гибели мэра Павлова : Газета День 00:27
- Ушел человек, полный энергии и сил, сделавший так много для родного Кривбасса и страны: ОПЗЖ о трагической смерти Константина Павлова : Лента новостей Днепра 00:21
- Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук выразил соболезнования семье и родным Константина Павлова : Лента новостей Днепра 00:21
- Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов: рассматриваются версии убийства и самоубийства : Лента новостей Днепра 00:21
- Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым: начато уголовное производство : Лента новостей Днепра 00:21
- 15 августа 2021, воскресенье, 23:50 В МВД озвучили три версии гибели мэра Кривого Рога, но самую вероятную пока не называют : Українські Новини 00:16
- Смерть мэра Кривого Рога попала на камеры видеонаблюдения: что было на кадрах : Obozrevatel 00:16
- Мэра родного города Зеленского нашли мертвым с огнестрельным ранением : Олигарх Медиа 00:15
- Новости Кривого Рога: мэра К. Павлова нашли мертвым в своем доме : Первый Городской телеканал 00:15
- Выстрел не слышала: соседка удивила заявлением о смерти мэра Кривого Рога : Антикор.com.ua 00:12
- Появились данные с камер в доме Павлова - СМИ : Bigmir)net Новости 00:10
- Появились данные с камер в доме Павлова - СМИ : NewsMir.info 00:08
- Кто Константин Павлов и почему умер : Микола.net 00:03
- "Вы знаете в каких сложных ситуациях он пришёл во 2-м туре к мэрству. Я не хочу намекать", - экс-мэр Кривого Рога, - ВИДЕО : 0564.ua Кривой Рог 00:02
- Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова : 0564.ua Кривой Рог 00:02
- Появились данные с камер в доме Павлова - СМИ : MY.UA 00:01
- Смерть мэра Кривого Рога: новые детали и версии убийства : Апостроф 00:00
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