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Фокус: Украина

На родине Зеленского убит мэр от оппозиционной партии

На родине Зеленского убит мэр от оппозиционной партии (38)

Голос Правди 2021.08.16 00:44
15.08.2021 Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. После смерти Константина Павлова, исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга Народа"). "Страна" собрала все, что известно о жизни и смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.Как Павлов стал мэром родины Зеленского Константин Павлов возглавил родной город президента Украины Владимира Зеленского не так давно - в декабре 2020-го года.
КРИВОЙ, ПАВЛОВ, РОГ, МЭР, ВЕРАНДА, МЕРТВЫЙ, Павлов, Рабинович, Зеленский, Украина, Днепропетровск
2021.08.16 (38)

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