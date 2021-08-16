Суд оставил экс-судью Чауса под домашним арестом (70)

RegioNews 2021.08.16 13:42

16 августа 2021, 13:35 Фото из открытых источников Апеляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобы прокуратуры и защиты на решение о домашнем аресте для экс-судьи Днепровского райсуда Николая Чауса Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм адвоката экс-судьи Ростислава Кравца. "Апелляционные жалобы касательно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение без изменения", -