Работы не выполнялись: у подрядчика, который занимается строительством Подольского моста, проводят обыски (30)

ТСН.ua 2021.08.16 11:17

Максим Журавель 10:48 77 По данным прокуратуры, киевской территориальной общине нанесли ущерб в размере 4,5 млн гривен. В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и генерального подрядчика, который занимается строительством Подольского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Как стало известно, в апреле 2017 коммунальное предприятие "Дирекция по