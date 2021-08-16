Работы не выполнялись: у подрядчика, который занимается строительством Подольского моста, проводят обыски (30)

- Прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА из-за хищений на строительстве Подольского моста : Новости без границ 11:38
- Прoкурaтурa прoвoдит oбыcки в Дeпaртaмeнтe трaнcпoртнoй инфрacтруктуры КГГА из-зa xищeний нa cтрoитeльcтвe Пoдoльcкoгo мocтa : Skelet info 11:36
- В КГГА прошли обыски из-за хищения денег на строительстве Подольского моста : Гордон 11:36
- 17 мин. назад Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику : Finance.UA 11:34
- 10:45 16 Авг 2021 У заказчика и подрядчика строительства Подольского моста обыски: что известно : Рубрика 11:32
- Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику : DailyUA 11:24
- В КГГА устроили обыски: есть подозрение в присвоении денег на строительстве Подольского моста : ZN,UA 11:18
- Работы не выполнялись: у подрядчика, который занимается строительством Подольского моста, проводят обыски : ТСН.ua 11:17
- Нажились на строительстве Подольского моста. Прокуратура обыскивает КГГА : Український Бізнес Ресурс 11:15
- Прокуратура проводит обыски по делу о строительстве Подольского моста : Олигарх Медиа 11:15
- В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА проводятся обыски по делу Подольского моста : КП в Украине 11:15
- Строительство Подольского моста: У заказчика и подрядчика идут обыски : Bigmir)net Новости 11:10
- Строительство Подольского моста в Киеве: правоохранители проводят новые обыски : УП: Економічна правда 11:04
- 5 минут назад Прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА : Дело.ua 11:03
- 20 минут назад Прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА : Дело.ua 11:03
- Обыски в Киеве: обнаружили коррупцию на строительстве Подольского моста : 24 канал 11:00
- 16 августа, 2021, 10:47 Прокуратура проводит обыски в КГГА по строительству Подольского моста : Zik 10:47
- Прокуратура пришла с обысками в КГГА из-за присвоения денег на строительстве Подольского моста : Бабель 10:45
- Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику : ПрессОрг24 10:42
- В департаменте КГГА проводят обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста : RegioNews 10:42
- По делу Подольского моста в Киеве проходят новые обыски : Українська правда 10:41
- У заказчика и подрядчика строительства Подольского моста в Киева идут обыски : Главное 10:36
- Прокуратура проводит обыски в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по делу о присвоении средств на строительстве Подольского моста : БизнесЦензор 10:32
- Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику : Українські національні новини 10:32
- В Киеве идут обыски по делу о растратах на строительстве Подольского моста : Капитал 10:20
- Прокуратура проводит обыски у заказчика и подрядчика строительства Подольского моста : Укринформ 10:17
- Прокуратура проводит обыски у заказчика и подрядчика строительства Подольского моста : MY.UA 10:16
- 09:54 16.08.2021 В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА проводятся обыски по делу о растратах на строительстве Подольского моста : Интерфакс-Україна 10:00
- В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА проходят обыски в связи со строительством Подольско-Воскресенского моста : КиевВласть.com.ua 09:49