В МОН опровергли информацию об отмене обучения с 1 сентября (28)

Аргументы и Факты Украина 2021.08.16 12:09

Киев, 16 августа - АиФ-Украина. В Министерстве образования и науки Украины заявили, что информации в социальных сетях об отмене обучения с 1 сентября является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба МОН. "Информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что министр образования и науки Украины Сергей