В МОН опровергли информацию об отмене обучения с 1 сентября (28)

- Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк: МОН сделало заявление : Шиповник.ua 12:36
- МОН назвало фейком информацию об отмене обучения с 1 сентября : Единая Одесса 12:33
- 11:54 16 Авг 2021 В Минобразования опровергли слухи об отмене образовательного процесса с 1 сентября : Рубрика 12:32
- В МОН сказали, могут ли в Украине отменить обучение с 1 сентября : Depo 12:31
- 12:12 / 16.08.2021 МОН назвало фейком информацию об отмене обучения с 1 сентября : Багнет 12:31
- Информация об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября недостоверна, - МОН : Газета День 12:27
- 16 августа, 2021, 11:47 МОН заявило, что информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк : Zik 12:17
- МОН: Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк : Медіаплатформа "НАШ" 12:10
- Отмена обучения с 1 сентября: В МОН отреагировали на фейк : Bigmir)net Новости 12:10
- В МОН опровергли информацию об отмене обучения с 1 сентября : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Сообщения об отмене учебы с 1 сентября - фейк: заявление Минобразования : ЛІГАБізнесІнформ 12:09
- 11:44 16/08/2021 В Минобразования сделали важное заявление об учебном годе : ГолосUA 12:06
- 11:11, СегодняИнформация об отмене обучения с 1 сентября - фейк: МОН сделало заявление : 6264.com.ua Краматорск 12:06
- 16.08.2021 11:52 В Минобразования прокомментировали слухи об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября : ДонПресс 12:04
- 11:11, СегодняИнформация об отмене обучения с 1 сентября - фейк: МОН сделало заявление : 06277.com.ua Доброполье 12:02
- Когда украинские школьники сядут за парты: МОН опровергает фейк : Харьков Один 12:00
- В МОН рассказали об отмене обучения с 1 сентября : Подробности.ua 11:41
- Информация об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной - МОН Украины : ОстроВ 11:41
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- Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк: МОН сделало заявление : ДнепрCity.net 11:33
- МОН назвало фейком информацию об отмене обучения с 1 сентября : 112.ua 11:30
- Информация в соцсетях об отмене образовательного процесса с 1 сентября недостоверна, - МОН : Перший Незалежний 11:18
- В Минобразования опровергли фейки о первом сентября, которые "гуляют" соцсетями : Укринформ 11:17
- Август, 16 в 10:46 Это фейк: Минобразования опровергло информацию об отмене обучения с 1 сентября : ICTV Факти 11:07
- Информация об отмене образовательного процесса с 1 сентября является недостоверной : Харківська ОДА 10:48
- В Министерстве образования опровергли информацию об отмене учебного процесса с 1 сентября : Главное 10:36
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- 10:26 16.08.2021 Информация в соцсетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября недостоверна - МОН : Интерфакс-Україна 10:31