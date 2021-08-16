Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине (ВИДЕО) (36)

- Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России : Главред 13:06
- 16.08.2021 12:41 СБУ разоблачила шпиона-пенсионера - бывшего военного СССР : ДонПресс 13:04
- Шпионил в пользу РФ: в Херсонской области разоблачили агента российской военной разведки : Прямий канал 13:01
- В Херсонской области СБУ разоблачила агента российской военной разведки : Kherson.life 12:57
- СБУ подозревает пенсионера с Херсонщины в шпионаже : Ukr-Today.com 12:50
- 16 августа 2021 12:01 Сотрудничал по "идеологическим соображениям": СБУ разоблачила шпиона - он оказался пенсионером войск СССР : Klymenko time 12:49
- Шпионил в пользу России. В Херсонской области задержали пенсионера ВС СССР : Сегодня.ua 12:46
- В Херсонской области разоблачили агента российской военной разведки (ВИДЕО) : UATV 12:45
- 16 августа 2021, 12:07 СБУ задержала шпиона России на Херсонщине: пенсионер ВС СССР работал на РФ по "идеологическим соображениям" : Dialog.ua 12:33
- СБУ разоблачила военного пенсионера в работе на спецслужбы России, его отправили под арест : ASPInews 12:31
- В Херсоне СБУ задержала бывшего военного, а теперь - агента ГРУ Генштаба ВС РФ : Depo 12:29
- В Херсонской области разоблачили российского шпиона: им был пенсионер Вооруженных сил СССР : DailyUA 12:24
- Контрразведка СБУ задержала мужчину, который подозревается в государственной измене : Перший Незалежний 12:18
- На Херсонщине контрразведка СБУ задержала агента российской спецслужбы : Преступности.нет 12:18
- В Украине разоблачили агента российской военной разведки: у него изъяли оружие и взрывчатку : Obozrevatel 12:16
- В Херсонской области СБУ разоблачила шпиона-пенсионера ВС СССР. Видео : РепортерUA 12:12
- Под Херсоном пенсионера арестовали за шпионаж в пользу другой страны : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине (ВИДЕО) : Iнше ТВ 12:07
- В Херсноской области правоохранители задержали российского шпиона-пенсионера ВС СССР : КП в Украине 11:45
- 11:30 16.08.2021 В Херсонской области арестован пенсионер ВС СССР за шпионаж в пользу РФ : Интерфакс-Україна 11:45
- Шпионил на россиян из идеологических соображений: СБУ разоблачила пенсионера ВС СССР (видео) : Телеграф.com.ua 11:44
- СБУ разоблачила агента военной разведки РФ : Hubs 11:41
- Пенсионер Вооруженных сил СССР оказался агентом российской разведки : Главное 11:36
- СБУ задержала пенсионера за шпионаж в пользу РФ : ForUm 11:35
- Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине. ВИДЕО : Цензор.Нет 11:32
- Военный пенсионер в Херсонской области оказался шпионом России : MY.UA 11:31
- В Херсонской обл. пенсионер подозревается в госизмене : 112.ua 11:30
- Военный пенсионер в Херсонской области оказался шпионом России (видео) : УНИАН 11:17
- В Херсонской области разоблачили российского шпиона: им был пенсионер Вооруженных сил СССР : Українські національні новини 11:17
- На Херсонщине задержали агента российской военной разведки : RegioNews 11:12
- Контрразведка разоблачила российского шпиона-пенсионера ВС СССР : Українська правда 11:11
- На Херсонщине задержали агента военной разведки РФ : Bigmir)net Новости 11:10
- Пенсионер Вооруженных сил СССР оказался агентом российской разведки : NewsMir.info 11:09
- В Херсонской области СБУ разоблачила агента российской военной разведки : Гордон 10:36