Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине (ВИДЕО) (36)

Iнше ТВ 2021.08.16 12:07

11:47 16.08.2021 Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно- подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Інше ТВ. Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.