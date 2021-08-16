В Харькове декана университета задержали на взятке в 15 тысяч долларов (58)

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- 16-Aug-2021 17:00 Декана харьковского вуза поймали на взятке : Южная правда 17:22
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- 15 тысяч долларов за поступление в аспирантуру: прокуратура задержала декана харьковского вуза : Антикор.com.ua 17:12
- В Харькове задержали декана университета: требовал 15 тысяч долларов взятки за поступление в аспирантуру : ОстроВ 17:11
- В Харькове декана университета задержали на получении 15 тыс. долларов взятки : Новое Время 17:01
- Декана Харьковского вуза поймали на взятке : Ukr-Today.com 16:50
- Требовал 15 тысяч долларов: в Харькове на взятке попался декан вуза : IPnews 16:45
- В Харькове декан университета "погорел" на крупной взятке : Подробности.ua 16:41
- 16:08 16/08/2021 В Харькове декана вуза поймали на взятке (ФОТО) : ГолосUA 16:36
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- Декана одного из вузов Харькова поймали на взятке : Слово і Діло 16:13
- Декана харьковского университета задержали на взятке 15 тыс. долларов. Фото : РепортерUA 16:12
- В Харькове на взятке $15 тыс. погорел декан вуза : RegioNews 16:12
- В Харькове на взятке в $15 тыс. разоблачили декана ВУЗа : NewsOne 16:10
- В Харькове декана местного вуза поймали на взятке : Аргументы и Факты Украина 16:10
- Незаконно эвакуировали машины: Раскрыта схема чиновников КГГА : Bigmir)net Новости 16:10
- ОГП: Декана харьковского вуза взяли на взятке $15 000. Половину хотел "в кратчайшие сроки" : ЛІГАБізнесІнформ 16:09
- В Харькове декан популярного вуза попался на крупной взятке : NewsMir.info 16:09
- "Требовал 15 тысяч долларов взятки за вступление в аспирантуру": задержан декан харьковского "вуза", - ФОТО : 057.ua Харьков 16:02
- Взятка за поступление в аспирантуру: декана Харьковского вуза разоблачили во взяточничестве : ASPInews 16:01
- В Харькове декана университета задержали на взятке в 15 тысяч долларов : РБК-Україна 16:01
- В Харькове за поступление в аспирантуру потребовали 15 тысяч долларов : Харьков Один 16:00
- 16 августа, 2021, 15:40 В Харькове декана факультета поймали на вымогательстве $15 тыс. взятки : Zik 15:47
- 15 000$ за поступление в аспирантуру: в Харькове поймали на взятке декана вуза : Vgorode.ua 15:47
- Требовал $15 тысяч. Декана харьковского вуза поймали на взятке за поступление в аспирантуру : Бабель 15:45
- Декана Харьковского университета внутренних дел поймали на взятке : Hubs 15:41
- Декан популярного харьковского вуза попался на крупной взятке : Город Х 15:40
- Требовал $15 тыс. за поступление в аспирантуру. В Харькове на взятке разоблачили декана вуза : Гордон 15:36
- Декана Харьковского вуза задержали на взятке 15 тысяч долларов за поступление в аспирантуру : КП в Украине 15:31
- 15 тысяч долларов за поступление в аспирантуру: прокуратура задержала декана харьковского вуза : 24 канал 15:30
- Платная аспирантура: В Харькове декан факультета погорел на взятке в 15 тысяч долларов (ФОТО) : Depo 15:30
- 16.08.2021 15:02 Декан Харьковского университета внутренних дел пойман на взятке : Редпост 15:12
- В Харькове декан вуза требовал $15 тыс за поступление в аспирантуру : Bigmir)net Новости 15:10
- Декан Харьковского университета брал взятки за поступление в аспирантуру - Офис генпрокурора : Медиа-группа Объектив 15:10
- Требовал $15 тысяч: в Харькове декана ХНУВД подозревают в получении взятки : NewsRoom.kh.ua 15:08
- В Харькове декана вуза задержали на взятке в $15 тысяч : ForUm 15:05