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В Харькове декана университета задержали на взятке в 15 тысяч долларов (58)

Glavk.info 2021.08.16 17:36
17:06, 16.08.2021 Правоохранители разоблачили на получении взятки декана факультета одного из вузов Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора. Правоохранители установили, что за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров декан требовал 15 тысяч долларов. "При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить - 7,5 тысяч
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