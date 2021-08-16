Генерал Назаров, которого судили за катастрофу Ил-76 стал советником нового командующего ВСУ (36)

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- Генерал Назаров стал советником Главнокомандующего ВСУ: что о нем известно : Флот2017 20:35
- Советником нового командующего ВСУ стал генерал Назаров. Его судили за катастрофу Ил-76 : Kramatorsk.info 19:52
- Фигурант дела о катастрофе Ил-76 в Луганске, назначен советником главнокомандующего ВСУ : UA.news 19:49
- Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76 : Gazeta.ua 19:36
- Советником нового командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76 : 24 канал 19:30
- Генерал-майор Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ : ZN,UA 19:18
- Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76 : Слово і Діло 19:13
- Генерал Назаров, отправивиший на гибель десантников в Ил-76, назначен советником главнокомандующего ВСУ : RUpor.info 19:13
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- Советником командующего ВСУ назначен Назаров. Его обвиняли в трагедии Ил-76 под Луганском : ЛІГАБізнесІнформ 19:09
- Генерал Назаров, которого судили по делу о крушении самолета Ил-76, стал советником нового главнокомандующего ВСУ - СМИ : Гордон 19:06
- Фигурант дела о сбитом Ил-76 генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ : RegioNews 18:42
- Оправданного по делу Ил-76 Виктора Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ : Страна.ua 18:31
- Советником главнокомандующего ВСУ стал генерал Назаров - фигурант дела о катастрофе Ил-76 в зоне АТО : ТСН.ua 18:17
- Советником нового главнокомандующего ВСУ стал генерал Назаров, которого судили за катастрофу Ил-76 : КП в Украине 18:15
- Генерал Назаров, приговоренный в Павлограде к 7 годам лишения свободы, назначен советником Главнокомандующего ВСУ : Бегемот.dp.ua 18:13
- Генерал-майора Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ - СМИ : Українська правда 18:11
- Генерал Назаров, виновный по решению Павлоградского суда по делу о гибели Ил-76, назначен советником главнокомандующего ВСУ : Newzz.in.ua 18:09
- Советником нового командующего ВСУ стал генерал Назаров. Его судили за катастрофу Ил-76 : ДнепрCity.net 18:03
- Советником нового командующего ВСУ стал генерал Назаров. Его судили за катастрофу Ил-76 : РБК-Україна 17:31
- Оправданный по делу о сбитии Ил-76 над Луганском генерал получил новую должность : Ракурс 17:25
- Генерал, которого судили на Днепропетровщине, стал советником главы ВСУ : 49000.com.ua 17:05
- Генерал Виктор Назаров назначен советником главнокомандующего ВСУ : 0564.ua Кривой Рог 17:02
- Генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ. В мае его оправдали по делу о сбитом под Луганском Ил-76 : Бабель 16:45
- 16.08.2021 в 16:25 Генерал Назаров, оправданный по делу о сбитом Ил-76, стал советником главнокомандующего ВСУ : InfoResist.org 16:30
- Генерал Назаров назначен советником Главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам : QHA Кримські новини 16:25
- Генерал Назаров, виновный по решению Павлоградского суда по делу о гибели Ил-76, назначен советником главнокомандующего ВСУ : Антикор.com.ua 16:12
- ШOК! Генерал Назаров, який винний у загuбелі Іл-76, призначений радником головнокомандувача ЗСУ : Kraina.biz.ua 16:00
- Советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал Назаров : 5 Канал 16:00
- Генерала Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам : Прямий канал 15:46
- 15:11 16.08.2021 СМИ: Генерал-майор Назаров назначен советником Главнокомандующего ВСУ : Петр и Мазепа 15:41
- Генерал Назаров стал советником Главнокомандующего ВСУ Залужного по политическим вопросам : DsNews 15:34
- Генерал Назаров, виновный по решению Павлоградского суда по делу о гибели Ил-76, назначен советником главнокомандующего ВСУ : Цензор.Нет 15:32
- Генерал Назаров назначен советником Главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам : Цензор.Нет 15:02