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Фокус: Украина

Генерал Назаров, которого судили за катастрофу Ил-76 стал советником нового командующего ВСУ (36)

Апостроф 2021.08.16 20:45
понедельник, 16 августа 2021, 20:42 В понедельник, 16 августа, генерала Виктора Назарова, который был оправдан по делу о катастрофе украинского военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском в 2014 году, назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины по политическим вопросам. Об этом сообщает "Военный курьер Украины". В 2014 году Назаров был назначен на должность начальника оперативного штаба
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