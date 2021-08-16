В Киеве разъяренная полтавчанка избила парня до разрыва селезенки (37)

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- В столичном кафе женщина жестоко избила посетителя : Kiev24.com 18:49
- 16.08.2021 18:36 Посетительница кафе отбила мужчине внутренние органы : MIGnews.com.ua 18:39
- На Оболони женщина избила парня в кафе. У пострадавшего разрывов селезенки и почки : Соцпортал 18:38
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- 16.08.2021 в 18:20 В столичном кафе женщина избила мужчину. Его госпитализировали с разрывом селезенки и почки : InfoResist.org 18:30
- В одном из киевских кафе женщина избила посетителя : Комментарии.UA 18:23
- В Киеве женщина в кафе избила мужчину, пострадавший госпитализирован с разрывами внутренних органов : Перший Незалежний 18:18
- В одном из столичных кафе женщина напала на посетителя и отбила ему селезенку и почку : ТСН.ua 18:17
- В столичном кафе женщина жестко избила мужчину: у него значительные травмы : RegioNews 18:12
- Посетительница кафе в Киеве избила мужчину : From-UA.com 18:05
- В Киеве женщина избила мужчину до потери сознания прямо в кафе: его госпитализировали с разрывом селезенки и почки : APnews.com.ua 18:01
- Киевлянка избила парня в кафе - у пострадавшего разрыв селезенки (фото) : Новости Киева 17:54
- Киевлянка избила парня в кафе - у пострадавшего разрыв селезенки (фото) : Realist.online 17:42
- На Оболони женщина избила мужчину в кафе : Подробности.ua 17:41
- В киевском кафе женщина жестоко избила мужчину : Bigmir)net Новости 17:40
- Август, 16 в 17:33 Разрывы селезенки и почки: в Киеве женщина избила мужчину до потери сознания : ICTV Факти 17:37
- 17:26 16/08/2021 На Оболони в Киеве женщина жестоко избила посетителя кафе (ФОТО) : ГолосUA 17:36
- В киевском кафе женщина сильно избила мужчину: пострадавший госпитализирован : Экономические новости 17:34
- В Киеве женщина избила в кафе мужчину. Его госпитализировали с разрывом селезенки и почки : Новое Время 17:31
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- Разрывы селезенки и почки: в киевском кафе женщина избила мужчину : Аргументы и Факты Украина 17:10
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- В киевском кафе женщина избила посетителя до разрывов селезенки и почки : УНИАН 16:32
- В киевском кафе женщина избила посетителя до разрывов селезенки и почки : MY.UA 16:31