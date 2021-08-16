В одесской "Молодой гвардии" произошла вспышка Covid-19: Заболели более 40 детей (46)

112.ua 2021.08.16 20:00

Заражение вирусом также подтвердили и у двух работников учреждения 19:38 16.08.2021 Из открытых источников В Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса. Заражение вирусом подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения, сообщает "Думская". "Вспышка Covid-19 произошла в Украинском детском центре "Молодая гвардия", что в одесской Лузановке", - говорится в сообщении.