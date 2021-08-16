В одесской "Молодой гвардии" произошла вспышка Covid-19: Заболели более 40 детей (46)

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- В одесском детском лагере зафиксировано массовое заражение коронавирусом : DsNews 21:34
- В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных : Единая Одесса 21:33
- Вспышка COVID в детском лагере: у 44 человек выявили инфекцию : Матриця свободи 21:32
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- В одесской "Молодой гвардии" - вспышка COVID-19: заболело около сорока детей и два воспитателя : Бессарабiя.UA 21:17
- 16.08.2021, 21:01 В Одессе из-за вспышки COVID-19 детский лагерь закрыли на карантин : В Час Пик 21:16
- 16.08.2021 в 21:10 В детском лагере в Одессе произошла массовая вспышка COVID-19 : InfoResist.org 21:15
- В детском лагере Одессы обнаружили вспышку COVID-19 : Аргументы и Факты Украина 21:09
- В Одессе вспышка COVID в детском лагере: десятки зараженных : Iнше ТВ 21:07
- В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, - СМИ : Цензор.Нет 21:02
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- Более 40 детей заболели COVID-19 в одесском лагере : Трасса Е95 20:44
- В Одессе в детском лагере произошла масштабная вспышка COVID : Винница Реал 20:42
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- 20:23 16.08.2021 В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, болезнь обнаружили у 42 детей и двух работников - СМИ : Интерфакс-Україна 20:31
- В одесском детском лагере произошла вспышка коронавируса : Слово і Діло 20:13
- В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных : Антикор.com.ua 20:11
- В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных : Николаевские новости 20:10
- В одесском лагере десятки детей и несколько взрослых заболели COVID-19 : NewsOne 20:10
- Вспышка Covid-19 в детском лагере: 44 заболевших в одесской Молодой гвардии : NewsMir.info 20:09
- 16.08.2021 19:51 В Одессе в детском лагере произошла вспышка COVID-19 : MIGnews.com.ua 20:09
- Август, 16 в 19:53 Вспышка Covid-19 в детском лагере: 44 заболевших в одесской Молодой гвардии : ICTV Факти 20:07
- В одесской "Молодой гвардии" произошла вспышка Covid-19: Заболели более 40 детей : 112.ua 20:00
- 16 августа, 2021, 19:35 В детском лагере в Одессе произошла вспышка коронавируса: Заражены более 40 человек : Zik 19:47
- В детском лагере Одессы произошла вспышка COVID-19: заболело более 40 человек : ТСН.ua 19:47
- Под Одессой в детском лагере вспышка COVID: Более 40 заболевших : Bigmir)net Новости 19:40
- 19:12 16/08/2021 В одесском центре вспышка COVID-19: заболело 40 детей и двое воспитателей : ГолосUA 19:36
- В детском лагере в Одессе произошла вспышка коронавируса : From-UA.com 19:35
- В детском лагере в Одессе - вспышка коронавируса, более 40 больных за 2 дня : КП в Украине 19:30
- В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных : РБК-Україна 19:16
- В одесской "Молодой гвардии" - вспышка COVID-19: заболело четыре десятка детей и двое воспитателей : NewsMir.info 19:09
- В одесском лагере вспышка COVID-19 - заболело более 40 человек : MY.UA 19:01
- В одесском лагере вспышка COVID-19 - заболело более 40 человек : Сегодня.ua 19:01
- 16 августа, 18:28 В одесской "Молодой гвардии" - вспышка COVID-19: заболело четыре десятка детей и двое воспитателей : Думская.net 18:34