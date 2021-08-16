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Ожидают ли в Минздраве резкого ухудшения ситуации с COVID-19: актуальный прогноз

Ожидают ли в Минздраве резкого ухудшения ситуации с COVID-19: актуальный прогноз (1)

24 канал 2021.08.16 17:31
16 августа 2021, 17:12 Когда в Украине усилят карантин / Unsplash В Министерстве здравоохранения сообщили, что ожидают вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине осенью, ориентировочно в октябре-ноябре. Источник: Укринформ Прогнозируемая заболеваемость Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что сейчас заболеваемость в стране держится на том же уровне, что в настоящее время в прошлом году. Ситуация резко будет ухудшаться
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2021.08.17 (1)

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