Ожидают ли в Минздраве резкого ухудшения ситуации с COVID-19: актуальный прогноз (1)

24 канал 2021.08.16 17:31

16 августа 2021, 17:12 Когда в Украине усилят карантин / Unsplash В Министерстве здравоохранения сообщили, что ожидают вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине осенью, ориентировочно в октябре-ноябре. Источник: Укринформ Прогнозируемая заболеваемость Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что сейчас заболеваемость в стране держится на том же уровне, что в настоящее время в прошлом году. Ситуация резко будет ухудшаться