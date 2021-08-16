Ожидают ли в Минздраве резкого ухудшения ситуации с COVID-19: актуальный прогноз (1)

24 канал 2021.08.16 17:31
16 августа 2021, 17:12
Когда в Украине усилят карантин / Unsplash
В Министерстве здравоохранения сообщили, что ожидают вспышку заболеваемости
коронавирусом в Украине осенью, ориентировочно в октябре-ноябре.
Источник: Укринформ
Прогнозируемая заболеваемость
Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что сейчас заболеваемость в
стране держится на том же уровне, что в настоящее время в прошлом году.
Ситуация резко будет ухудшаться
СЛУЧАЙ, СУТКИ, ВАКЦИНАЦИЯ, УКРАИНА, ДОЗА, ПРИВИВКА, Украина
, Киев
, Одесса
, Харьков
, Винница
, Херсон
, Сумы
, Днепропетровск