В Украине - 417 новых случаев коронавируса (1)

Новости Ю 2021.08.16 13:26
Сегодня, 11:31
В Украине за прошедшие сутки выявлено 417 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке, передает
Укринформ.
Источник: www.ukrinform.ru
"За сутки 15 августа 2021 года в Украине зафиксированы 417 новых
подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31,
медработников - 10)", - отмечается в сообщении.
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коронавируса
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