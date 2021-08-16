В Украине - 417 новых случаев коронавируса (1)

Новости Ю 2021.08.16 13:26

Сегодня, 11:31 В Украине за прошедшие сутки выявлено 417 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке, передает Укринформ. Источник: www.ukrinform.ru "За сутки 15 августа 2021 года в Украине зафиксированы 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 10)", - отмечается в сообщении. Это интересно: Австралия получит от Польши миллион доз вакцины от коронавируса