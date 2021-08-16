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Вакцинированных украинцев ждет подарок ко Дню Независимости - Минздрав

Вакцинированных украинцев ждет подарок ко Дню Независимости - Минздрав (5)

Медиа-группа Объектив 2021.08.16 22:10
21:58 16.08.2021 Наталья Андрийченко Украинцы, которые привьются против COVID-19, получат подарок, начиная с 18 августа. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Так, за прививку граждан поощряют билетами на праздничный концерт ко Дню Независимости. "Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню
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2021.08.17 (5)

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