Вакцинированных украинцев ждет подарок ко Дню Независимости - Минздрав (5)

2021.08.17 (5)2021.08.16 (240) →
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- Минздрав Украины не будет сокращать интервал между двумя дозами для тех, кто вакцинируется препаратами Pfizer или Мoderna : Новости Ю 01:25
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