Ляшко пообещал подарок вакцинированным от COVID-19, но не всем (1)

Гуру.ua 2021.08.16 22:40
Глава Минздрава утверждает, что украинцев накануне Дня Независимости будут
поощрять за вакцинацию бесплатными билетами на концерт
Виктор Ляшко пообещал вакцинированным билеты на концерт / коллаж "Сегодня"
Все украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды,
бесплатно получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости - он
пройдет 24 августа в НСК "Олимпийский".
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передают новости
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, Украина
, Киев