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Ляшко пообещал подарок вакцинированным от COVID-19, но не всем

Ляшко пообещал подарок вакцинированным от COVID-19, но не всем (1)

Гуру.ua 2021.08.16 22:40
Глава Минздрава утверждает, что украинцев накануне Дня Независимости будут поощрять за вакцинацию бесплатными билетами на концерт Виктор Ляшко пообещал вакцинированным билеты на концерт / коллаж "Сегодня" Все украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, бесплатно получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости - он пройдет 24 августа в НСК "Олимпийский". Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передают новости
ВАКЦИНАЦИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, МИНЗДРАВ, ПРИВИВКА, ДЕНЬ, УКРАИНЕЦ, Ляшко, Украина, Киев
2021.08.17 (1)

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