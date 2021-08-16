Ляшко пообещал подарок вакцинированным от COVID-19, но не всем (1)

Гуру.ua 2021.08.16 22:40

Глава Минздрава утверждает, что украинцев накануне Дня Независимости будут поощрять за вакцинацию бесплатными билетами на концерт Виктор Ляшко пообещал вакцинированным билеты на концерт / коллаж "Сегодня" Все украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, бесплатно получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости - он пройдет 24 августа в НСК "Олимпийский". Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передают новости