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Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции

Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции (31)

УНИАН 2021.08.17 12:02
11:45, 17.08.21 В частности, украинцы спасли 27 жилых домов и культовое местное сооружение. Reuters Украинские пожарные, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова поехали в Грецию помогать стране бороться с масштабными лесными пожарами, спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи. Как передает корреспондент УНИАН, отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек, успешно выполнив возложенное
ПОЖАР, ГРЕЦИЯ, СПАСАТЕЛЬ, МЕТР, ПОЖАРНЫЙ, УЛЕЙ, Монастырский, Чечеткин, Зеленский, Украина, Греция, Киев, Афины, Турция
2021.08.17 (31)

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