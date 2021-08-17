Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции (31)

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- Украинские спасатели вернулись после тушения пожаров в Греции : ZN,UA 12:18
- Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции : Перший Незалежний 12:18
- Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции : УНИАН 12:02
- В Днепре встретили спасателей, тушивших лесные пожары в Греции: фото : Dnepr.express 11:26
- Лесные пожары в Греции: 100 украинских спасателей вернулись домой : NewsOne 11:10
- 17 августа 2021 10:37 Новый глава МВД приписал ОП заслуги пожарных-героев, вернувшихся из Греции : Klymenko time 10:50
- В Украину вернулись спасатели, которые боролись с лесными пожарами в Греции. Фото и видео : Obozrevatel 10:46
- В Средиземноморье вспыхнул новый лесной пожар - на юге Франции : Укринформ 10:32
- Центр противодействия стихийным бедствиям может появится в Украине : Mk.Mk.Ua 10:15
- Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Греции : НикВести 10:10
- Спасатели Днепропетровщины, ликвидировавшие пожары в Греции, вернулись домой : Днепр Вечерний 09:32
- Украинская сотня пожарных вернулась из Греции домой : MY.UA 09:16
- Украинская сотня пожарных вернулась из Греции домой [видео] : КП в Украине 09:15
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : Барометр Южноукраинска 09:13
- Украинские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Греции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:02
- 17.08.2021, 07:38 Украинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и сады : ЛІГАБізнесІнформ 08:09
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : Новости N 07:11
- Украинские спасатели вернулись домой после тушения лесных пожаров в Греции : Главное 07:06
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : Ukr-Today.com 05:50
- Украинские спасатели вернулись после тушения пожаров в Греции : Gazeta.ua 05:36
- Украинские спасатели, тушившие лесные пожары в Греции, вернулись домой : Новости N 05:11
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : Bigmir)net Новости 04:10
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : NewsMir.info 04:09
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : MY.UA 03:46
- Украинские спасатели, которые тушили пожары в Греции, вернулись домой - ГСЧС : Гордон 02:36
- В Украину вернулись спасатели, которые тушили лесные пожары в Греции (фото) : УНИАН 02:02
- В Украину вернулись спасатели, которые тушили лесные пожары в Греции : MY.UA 02:01
- Сотня украинских пожарных вернулась из Греции, где спасла от огня два населенных пункта : ТСН.ua 01:32
- В Украину вернулись спасатели, которые тушили лесные пожары в Греции (ФОТО) : Depo 00:29
- 00:02 17.08.2021 Украинские спасатели вернулись из Греции : Интерфакс-Україна 00:15