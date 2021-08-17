Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции (31)

УНИАН 2021.08.17 12:02

11:45, 17.08.21 В частности, украинцы спасли 27 жилых домов и культовое местное сооружение. Reuters Украинские пожарные, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова поехали в Грецию помогать стране бороться с масштабными лесными пожарами, спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи. Как передает корреспондент УНИАН, отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек, успешно выполнив возложенное