В аэропорту Кабула открыли стрельбу по американским войскам: троих нападавших убили (2)

DsNews 2021.08.16 18:04

В аэропорту Кабула неизвестные вооруженные люди открыли огонь по военнослужащим армии США. Военные убили трех нападавших понедельник, 16 августа 2021, 17:57 Эвакуация / Фото из открытых источников Об этом говорится в материале The Wall Street Journal в понедельник, 16 августа. "По крайней мере, три человека были убиты выстрелами в понедельник утром в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, где тысячи