В аэропорту Кабула открыли стрельбу по американским войскам: троих нападавших убили (2)

DsNews 2021.08.16 18:04
В аэропорту Кабула неизвестные вооруженные люди открыли огонь по
военнослужащим армии США. Военные убили трех нападавших
понедельник, 16 августа 2021, 17:57
Эвакуация / Фото из открытых источников
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal в понедельник, 16
августа.
"По крайней мере, три человека были убиты выстрелами в понедельник утром в
пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, где тысячи
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