19:35 16 Авг 2021 Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, выросло до 90 (1)

Рубрика 2021.08.16 20:32
Ольга Проскурова Уже 90 украинцев и членов их семей выразили желание
эвакуироваться с территории Афганистана в Украину. Сейчас дипломаты
формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации.
Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег
Николенко, передает РБК-Украина.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в
Таджикистане и Пакистане оказать максимальную помощь украинцам, которые
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