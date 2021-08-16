Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

19:35 16 Авг 2021 Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, выросло до 90

19:35 16 Авг 2021 Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, выросло до 90 (1)

Рубрика 2021.08.16 20:32
Ольга Проскурова Уже 90 украинцев и членов их семей выразили желание эвакуироваться с территории Афганистана в Украину. Сейчас дипломаты формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина. "Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане оказать максимальную помощь украинцам, которые
АФГАНИСТАН, КАБУЛ, САМОЛЕТ, ЭВАКУАЦИЯ, АЭРОПОРТ, ТАДЖИКИСТАН, Афганистан, США, Украина, Таджикистан, Россия, Узбекистан
2021.08.17 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021