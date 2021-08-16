Транспортник из Германии покружил над Кабула, но так и не смог приземлиться (3)

Вести-UA 2021.08.16 23:54

Самолет направился в Ташкент Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 23:00 / Автор: Страна В понедельник вечером, 16 августа, первый самолет вооруженных сил Германии прилетел в захваченный "Талибаном" Кабул, но не смогу приземлиться и сядет в Ташкенте. Об этом сообщают немецкие издания. В частности, в Кабул немецкое Минобороны направило четыре самолета для эвакуации граждан Германии из захваченного Афганистана.