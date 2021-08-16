Транспортник из Германии покружил над Кабула, но так и не смог приземлиться (3)

Вести-UA 2021.08.16 23:54
Самолет направился в Ташкент
Инна Волева, Вести-UA.net
Сегодня, 23:00 / Автор: Страна
В понедельник вечером, 16 августа, первый самолет вооруженных сил Германии
прилетел в захваченный "Талибаном" Кабул, но не смогу приземлиться и сядет
в Ташкенте.
Об этом сообщают немецкие издания.
В частности, в Кабул немецкое Минобороны направило четыре самолета для
эвакуации граждан Германии из захваченного Афганистана.
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