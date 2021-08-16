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МИД: 74 украинца и члены их семей хотят вернуться в Украину из Афганистана

МИД: 74 украинца и члены их семей хотят вернуться в Украину из Афганистана (2)

Газета День 2021.08.16 21:27
16 августа, 2021 - 20:46 Фото Руслана Канюки, "День" 74 гражданина Украины и члены их семей изъявили желание вернуться в Украину из Афганистана. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. "Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в
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2021.08.17 (2)

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