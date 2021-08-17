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На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный

На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный (43)

АТН 2021.08.17 10:01
17 августа 2021 г. 9:40 На Донбассе за прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба ООС в Фейсбук. В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, и погиб. Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем,
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2021.08.17 (43)

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