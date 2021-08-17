На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный (43)

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- Призрачное "перемирие": российские оккупанты на Донбассе убили украинского защитника : QHA Кримські новини 10:25
- Вблизи Мариуполя боевики обстреляли украинские позиции, один защитник - убит : Приазовський робочий 10:22
- На Донбассе погиб украинский военный : Mk.Mk.Ua 10:15
- Сегодня 09:40 На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный : Весь Харьков 10:10
- Вражеская пуля оборвала жизнь украинского воина на Донбассе : Lenta.ua 10:08
- Ситуация на Донбассе: Враг убил украинского военного : Экономические новости 10:04
- 17 августа, 09:45 На фронте погиб украинский защитник: оккупанты продолжают обстрелы : Думская.net 10:04
- На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный : АТН 10:01
- На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский военный : UA.news 09:49
- На Донбассе погиб украинский военный : Новости Херсонщины 09:49
- Украинский военный погиб в результате обстрела НВФ на Донбассе : Телеканал "Дом" 09:48
- Боевики за прошедшие сутки 5 раз открывали огонь, погиб украинский военный, - штаб : UATV 09:45
- Война на Донбассе: оккупанты убили одного украинского военного : Национальный Банк Новостей 09:40
- На Донбассе боевики совершили 5 обстрелов за сутки: Погиб военный : Bigmir)net Новости 09:40
- Сутки на Донбассе: пять обстрелов позиций ВСУ, погиб военный : Iнше ТВ 09:37
- 08:39 17 Авг 2021 Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили "тишину", один военный погиб : Рубрика 09:32
- Ситуация в зоне ООС: От вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский воин : Depo 09:29
- Защитник Украины погиб в результате обстрелов РФ на Донбассе : Ракурс 09:25
- Боевики на Донбассе ударили по позициям ВСУ: погиб украинский военный : Цензору.нет 09:20
- На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский военнослужащий : Преступности.нет 09:18
- На Донбассе за сутки пять раз открывали огонь - погиб военный ВСУ : Вести.ua 09:16
- На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный : Антикор.com.ua 09:11
- Сутки в ООС: пять обстрелов, погиб военный : НикВести 09:10
- Сутки на Донбассе: из-за обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий : GuildHall 09:06
- Сутки в ООС: Боевики пять раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб : 112.ua 09:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, погиб военный : Ukr-Today.com 08:50
- На Донбассе погиб украинский военный : Бабель 08:45
- Штаб: За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины, погиб военный : Новости Донбасса 08:40
- На Донбассе - безвозвратная потеря. При обстреле погиб военный ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 08:39
- Август, 17 в 8:18 На Донбассе погиб украинский военный : ICTV Факти 08:37
- На Донбассе оккупанты убили украинского военного : ForUm 08:35
- Оккупанты за прошедшие сутки пять раз открывали огонь в зоне ООС, погиб боец : Укринформ 08:32
- На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военнослужащий : ТСН.ua 08:32
- Оккупанты на Донбассе убили украинского военного : 5 Канал 08:31
- ООС: боевики убили украинского военного : DailyUA 08:25
- Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины", один военный погиб : РБК-Україна 08:16
- На Донбассе погиб украинский военный : Слово і Діло 08:13
- На Донбассе из-за обстрелов погиб украинский военный : RegioNews 08:12
- Сутки в ООС: пять обстрелов, погиб военный : Bigmir)net Новости 08:10
- ООС: боевики убили украинского военного : Українські національні новини 08:02
- На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный : 24 канал 08:00
- Оккупанты на Донбассе убили украинского военного : Українська правда 07:41