Очередная вспышка COVID-19: в Минздрав объяснили, когда ждать ухудшения эпидситуации (2)

Прямий канал 2021.08.16 15:01

14:19, Сегодня https://pixabay.com/de/photos/coronavirus-krankheit-4947383/ Вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине вероятно начнется осенью - в Министерстве здравоохранения предполагают, что вирус начнет активно циркулировать уже в октябре-ноябре. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Укринформ". Он отметил, что вспышка коронавирусной инфекции ожидается уже этой осенью, но может начаться даже раньше.