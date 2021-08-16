Очередная вспышка COVID-19: в Минздрав объяснили, когда ждать ухудшения эпидситуации (2)

Прямий канал 2021.08.16 15:01
14:19, Сегодня
https://pixabay.com/de/photos/coronavirus-krankheit-4947383/
Вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине вероятно начнется осенью - в
Министерстве здравоохранения предполагают, что вирус начнет активно
циркулировать уже в октябре-ноябре.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает
"Укринформ".
Он отметил, что вспышка коронавирусной инфекции ожидается уже этой осенью,
но может начаться даже раньше.
КУЗИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ВСПЫШКА, УКРАИНА, ОСЕНЬ, МИНЗДРАВ, Кузин
, Украина