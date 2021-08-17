В Киеве разъяренная полтавчанка избила парня до разрыва селезенки (1)

Glavk.info 2021.08.16 20:06

19:54, 16.08.2021 У кафе на Оболони (Киев) одна из посетительниц затеяла драку. Женщина избила другого клиента заведения так, что у того оказались серьезно повреждены многие внутренние органы. О дебоширке сообщил 16 августа в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева. По словам правоохранителей, на линию 102 поступил звонок от киевлянки. Звонившая рассказала, что возле кафе на Оболонской площади подрались люди.