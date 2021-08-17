В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки (13)

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- В Минэкономики ожидают падение цен на подсолнечное масло в августе : Новости N 10:11
- - 17 августа 2021 9:15 В правительстве ожидают значительного удешевления "социальных" сортов подсолнечного масла : EconomistUA 09:33
- В Минэкономики спрогнозировали существенное снижение цен на подсолнечное масло : Комментарии.UA 09:23
- Минэкономики Украины ожидает значительного удешевления "социальных" сортов подсолнечного масла : АПК-Информ 09:12
- 17 августа 2021 08:15 Минэкономики договорилось с производителями о снижении цен на подсолнечное масло : thePage 08:45
- 03:39 17/08/2021 В Кабмине пообещали снизить цены на подсолнечное масло : ГолосUA 08:37
- В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки : Кам'янске портал 08:04
- Цены на подсолнечное масло: когда подешевеет важный продукт : Хвиля 06:37
- Цены на подсолнечное масло: когда подешевеет важный продукт : MY.UA 06:31
- Подсолнечное масло значительно подешевеет: названы сроки : РИА Мелитополь 06:28
- В Минэкономики пообещали снижение цен на подсолнечное масло : Obozrevatel 02:01
- Подсолнечное масло скоро подешевеет : Gazeta.ua 00:36
- Цена подсолнечного масла: Кабмин решил порадовать украинцев : Вести-UA 23:53