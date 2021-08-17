Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки (13)

Кам'янске портал 2021.08.17 08:04
17.08.2021 / Папарацци - В Министерстве экономики ожидают значительного снижения цен в Украине на подсолнечное масло "социальных" сортов до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства по результатам совещания с представителями рынка растительного масла и центральными органами исполнительной власти, пишет УНИАН. Как подчеркнули в министерстве, украинские производители не спешили снижать цены на масло вслед за мировыми тенденциями.
МАСЛО, КОНЕЦ, МИНЭКОНОМИКИ, ИНДЕКС, СОРТ, КОРРЕКТИРОВКА, Украина
2021.08.17 (13)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021