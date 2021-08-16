Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Американский журналист сообщил, что в США сгорел завод Коломойского (17)

НикВести 2021.08.16 23:10
22:50, 16 Августа, 2021 В американском штате Огайо на прошлой неделе сгорел сталелитейный завод. Этот завод принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает американский журналист-расследователь Майкл Саллах в Twiitter. BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering.
ОГАЙО, ПОДЖОГ, ОЛИГАРХ, ЗАВОД, ПОЖАР, ГИДРАНТ, Коломойский, Саллах, Лещенко, Козырев, США, Украина
2021.08.17 (17)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021