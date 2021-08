Американский журналист сообщил, что в США сгорел завод Коломойского (17)

НикВести 2021.08.16 23:10

22:50, 16 Августа, 2021 В американском штате Огайо на прошлой неделе сгорел сталелитейный завод. Этот завод принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает американский журналист-расследователь Майкл Саллах в Twiitter. BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering.