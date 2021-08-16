В Украине может появиться Центр противодействия стихийным бедствиям - Монастырский (24)

2021.08.17 (24)2021.08.16 (5) →
- В Украине может появиться Центр противодействия стихийным бедствиям : Антикор.com.ua 12:11
- Когда в Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям: будут помогать и Европе : Комментарии.UA 11:23
- Монастырский анонсировал создание в Украине центра противодействия катастрофам : Lenta.ua 11:08
- 10:57 / 17.08.2021 В Украине появится Центр по противодействию стихийным бедствиям : Багнет 11:01
- МВД планирует создать Центр противодействия стихийным бедствиям : UA.news 10:49
- В МВД планируют создать Центр противодействия природным стихийным бедствиям : УНИАН 10:47
- МВД планирует создать центр для авиационного противодействия лесным пожарам в Украине и других странах Европы : ОстроВ 10:41
- В Украине хотят создать Центр противодействия стихийным бедствиям : Парламент.UA 10:11
- В Украине планируют создать Центр противодействия стихийным бедствиям : Аргументы и Факты Украина 10:10
- МВД работает над созданием в Украине Центра противодействия стихийным бедствиям : Матриця свободи 09:32
- В Украине могут создать Центр противодействия природным стихийным бедствиям : Depo 09:29
- В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям : Главред 09:06
- 17 августа 2021, вторник, 08:33 В Украине может появиться Центр противодействия природным стихийным бедствиям : Українські Новини 08:46
- 17.08.2021, 07:58 В Украине планируют создать Центр противодействия природным стихийным бедствиям : В Час Пик 08:46
- В Украине планируют создать Центр противодействия стихийным бедствиям : Кстати+ 07:53
- В Украине могут создать Центр противодействия естественным стихийным бедствиям - Монастырский : ПрессОрг24 07:42
- МВД рассматривает возможность создания Центра противодействия стихийным бедствиям : Главное 07:36
- В Украине могут создать Центр противодействия стихийным бедствиям: Монастырский раскрыл подробности : Obozrevatel 07:16
- В Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям : НикВести 06:10
- Украинские спасатели вернулись из Греции: эмоциональные фото встречи с семьями : 24 канал 03:30
- В Украине может появиться Центр противодействия стихийным бедствиям : Вести.ua 03:16
- МВД планирует создание в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям, - Министр : 112.ua 02:00
- 00:57 17.08.2021 МВД планирует создать центр для авиационного противодействия лесным пожарам в Украине и других странах Европы : Интерфакс-Україна 01:00
- МВД рассматривает возможность создания в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям, - министр : РБК-Україна 00:16