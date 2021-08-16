В Украине может появиться Центр противодействия стихийным бедствиям - Монастырский (24)

Укринформ 2021.08.16 23:17

16.08.2021 22:51 Министерство внутренних дел Украины рассматривает возможность создания Центра противодействия стихийным бедствиям. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время встречи спасателей ГСЧС, которые вернулись с ликвидации пожаров в Греции, передает Укринформ со ссылкой на МВД. "МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиям, который будет работать в Украине, а потом помогать и