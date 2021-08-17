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17 августа 2021, 08:47 На Донбассе наемники открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов - погиб украинский защитник

17 августа 2021, 08:47 На Донбассе наемники открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов - погиб украинский защитник (26)

Dialog.ua 2021.08.17 09:03
Минувшие сутки на Донбассе были неспокойными. Боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских военных, что привело к потере. В пресс-центре штаба Операции Объединенных сил утром во вторник, 17 августа, сообщили о гибели бойца вблизи Причепиловки, передает Диалог.UA. "В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - информирует ООС.
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