17 августа 2021, 08:47 На Донбассе наемники открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов - погиб украинский защитник (26)

Dialog.ua 2021.08.17 09:03

Минувшие сутки на Донбассе были неспокойными. Боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских военных, что привело к потере. В пресс-центре штаба Операции Объединенных сил утром во вторник, 17 августа, сообщили о гибели бойца вблизи Причепиловки, передает Диалог.UA. "В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - информирует ООС.