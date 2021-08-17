09:24 17/08/2021 80-летнего нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании 12-летней девочки (32)

ГолосUA 2021.08.17 09:36

Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. В 1965 году музыкант якобы в течение шести недель насиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает AFP. Событие якобы произошло 56 лет назад. В суд Нью-Йорка поступил иск от женщины, которая утверждает, что легенда американского рока и фолка совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1965 году.