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09:24 17/08/2021 80-летнего нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

09:24 17/08/2021 80-летнего нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании 12-летней девочки (32)

ГолосUA 2021.08.17 09:36
Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. В 1965 году музыкант якобы в течение шести недель насиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает AFP. Событие якобы произошло 56 лет назад. В суд Нью-Йорка поступил иск от женщины, которая утверждает, что легенда американского рока и фолка совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1965 году.
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