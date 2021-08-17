В Ивано-Франковской области после свадьбы 11 человек оказались в больнице (22)

UA.news 2021.08.17 08:49

17/08/2021 В Ивано-Франковской области госпитализированы 11 человек, из них 3 детей, с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. "16 августа в ГСЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировано 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010