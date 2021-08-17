В Ивано-Франковской области после свадьбы 11 человек оказались в больнице (22)

- На свадьбе в Ивано-Франковской области отравились 11 человек : РИА Мелитополь 10:28
- В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление, - ГСЧС : Перший Незалежний 10:18
- В Ивано-Франковской области на свадьбе отравились 11 человек : РепортерUA 10:12
- В Ивано-Франковской области на праздновании свадьбы произошло массовое отравление : Антикор.com.ua 10:12
- Свадьба закончилась больничной койкой: на Прикарпатье произошло отравление : Подробности.ua 10:11
- На Прикарпатье свадьба закончилась отравлением восьми взрослых и троих детей : Укринформ 10:02
- На Прикарпатье свадьба закончилась отравлением восьми взрослых и троих детей : MY.UA 10:01
- Со свадьбы в больницу: на Прикарпатье произошло массовое отравление, пострадали дети : APnews.com.ua 10:01
- Свадьба закончилась больничной койкой: на Прикарпатье произошло отравление : MY.UA 10:01
- 11 человек попали с отравлением в больницы после свадьбы в Ивано-Франковской области : УНИАН 09:47
- В Ивано-Франковской области на праздновании свадьбы произошло массовое отравление : РБК-Україна 09:46
- На Прикарпатье госпитализировали трех детей: отравились во время свадьбы : RegioNews 09:42
- На Прикарпатье на свадьбе отравились гости: 11 человек в больнице : ТСН.ua 09:17
- В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 11 человек, в том числе трое детей - ГСЧС : Гордон 09:06
- На Прикарпатье после празднования свадьбы в инфекционную больницу попали 11 человек : DsNews 09:04
- В Ивано-Франковской области после свадьбы 11 человек оказались в больнице : UA.news 08:49
- В Ивано-Франковской области 11 человек отравились на свадьбе : КП в Украине 08:45
- 11 человек, в том числе трое детей, попали в инфекционную больницу после празднования свадьбы на Ивано-Франковщине, - ГСЧС : Цензор.Нет 08:32
- В Ивано-Франковской области гостей свадьбы госпитализировали с "кишечным гриппом" : DailyUA 08:24
- В Ивано-Франковской области гостей свадьбы госпитализировали с "кишечным гриппом" : Українські національні новини 07:32
- 07:28 17.08.2021 В Ивано-Франковской области отравились 8 взрослых и 3 детей, все госпитализированы : Интерфакс-Україна 07:30