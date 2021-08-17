В пяти домах крымских татар проходят обыски (ФОТО) (31)

UATV 2021.08.17 10:15

Сегодня в 09:49 Фото Крымская солидарность С 4:00 утра в 5 домах крымских татар происходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя в оккупированном Крыму. Об этом в Тelegram сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает UA. По ее словам, в поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят