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В пяти домах крымских татар проходят обыски (ФОТО)

В пяти домах крымских татар проходят обыски (ФОТО) (31)

UATV 2021.08.17 10:15
Сегодня в 09:49 Фото Крымская солидарность С 4:00 утра в 5 домах крымских татар происходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя в оккупированном Крыму. Об этом в Тelegram сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает UA. По ее словам, в поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят
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