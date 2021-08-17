В пяти домах крымских татар проходят обыски (ФОТО) (31)

- Российские силовики в Крыму на рассвете устроили обыски в домах крымских татар : DailyUA 10:24
- Российские силовики проводят массовые обыски в оккупированном Крыму, пятеро задержанных : ZN,UA 10:18
- 17 августа, 2021, 10:04 В Крыму российские силовики пришли с обысками к татарам, пять человек задержаны : Zik 10:17
- В пяти домах крымских татар проходят обыски (ФОТО) : UATV 10:15
- Российские силовики проводят обыски в домах крымских татар - активисты : Информационное Сопротивление 10:13
- Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар : Антикор.com.ua 10:12
- На оккупированном полуострове после обысков задержали пятеро крымских татар : NewsMir.info 10:09
- Оккупанты устроили очередной шмон у крымских татар, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 10:04
- На оккупированном полуострове после обысков задержали пятеро крымских татар : Укринформ 10:02
- Российские силовики рано утром ворвались в дома крымских татар в разных районах оккупированного полуострова: их задержали (фото) : ТСН.ua 10:02
- Российские силовики с 4-х утра проводят обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове, - Денисова : Kramatorsk.info 09:52
- Активисты сообщают о проведении российскими силовиками пяти обысков в домах крымских татар : Ukr-Today.com 09:50
- В домах пяти крымских татар оккупанты проводят обыски - Денисова : УНИАН 09:47
- В Крыму оккупанты провели обыски в домах крымских татар, задержаны пять активистов : Центр журналистских расследований 09:46
- Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар : РБК-Україна 09:46
- Омбудсмен Денисова заявила об обысках в домах крымских татар : КП в Украине 09:46
- Силовики в Крыму проводят массовые обыски у крымских татар : Слово і Діло 09:43
- В Крыму на рассвете прошли обыски, оккупанты задержали 5 крымских татар : Українська правда 09:41
- Август, 17 в 9:19 Российские силовики проводят массовые обыски у крымских татар : ICTV Факти 09:37
- Российские силовики утром пришли с обысками к крымским татарам, пятерых задержали : Гордон 09:36
- Российские силовики проводят обыски в 5-ти домах крымских татар, - Денисова : Главное 09:36
- 09:23 17 Авг 2021 В оккупированном Крыму проходят обыски в 5 домах татарских активистов, - Денисова : Рубрика 09:32
- Российские силовики в Крыму на рассвете устроили обыски в домах крымских татар : Українські національні новини 09:32
- В оккупированном Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар - Денисова : Новое Время 09:31
- 17/08/2021 "Ночью вернулся с приговора крымским татарам". В домах мусульман Крыма прошли новые массовые обыски : Крымская солидарность 09:24
- В Крыму силовики пришли с обысками к крымским татарам : NewsMir.info 09:09
- Российские силовики с 4-х утра проводят обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове, - Денисова : Цензор.Нет 09:02
- Оккупанты с самого утра пришли с обысками в дома крымских татар : Укринформ 09:02
- Оккупанты пришли с очередными обысками в дома крымских татар (ФОТО) : Телеканал "Дом" 08:47
- 08:36 17.08.2021 В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова : Интерфакс-Україна 08:45
- Силовики в Крыму проводят массовые обыски у крымских татар : РБК-Україна 08:31