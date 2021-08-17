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12:44 17/08/2021 Кабмин опубликовал постановление о тарифах на электроэнергию с 1 октября

12:44 17/08/2021 Кабмин опубликовал постановление о тарифах на электроэнергию с 1 октября (46)

ГолосUA 2021.08.17 13:06
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения и ряда других потребителей, которые будут действовать с 1 октября. Постановление No859 от 11 августа 2021 года опубликовано на сайте правительства 16 августа. Согласно документу, Кабмин зафиксировал цену электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт-ч при объеме потребления не более
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