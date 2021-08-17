"Народ при нашей власти жил лучше". Янукович накануне Дня независимости обратился к украинцам (23)

Измаил вечерний 2021.08.17 11:46

Cегодня в 11:34 Экс-президент Украины Виктор Янукович накануне Дня Независимости опубликовал обращение к украинцам. В нем бывший глава государства заявил, что на сегодня Украина оказалась полностью зависимой от российско- американских отношений. Обращение в Facebook опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. "Страна" приводит текст полностью: "Накануне 30-летия независимости Украины нам стоит поговорить о том, какой