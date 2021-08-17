Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу (41)

- 17.08.2021, 11:52 В одной из специализированных клиник Киева торговали младенцами : В Час Пик 12:16
- Киевская клиника два года торговала младенцами - глава Нацполиции : Барометр Южноукраинска 12:13
- В Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу : Нова Влада 12:11
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- Август, 17 в 11:54 $70 тыс. за ребенка: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев иностранцам : ICTV Факти 12:07
- Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу : Главред 12:06
- В Киеве организовали схему продажи детей: подробности : From-UA.com 12:05
- 20 минут назад Полиция раскрыла схему продажи новорожденных за границу: платили по $70 тысяч : Дело.ua 12:03
- Киевская клиника два года торговала младенцами : Сумські Дебати 12:03
- $ 70 тысяч за ребенка: в одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев : ТСН.ua 12:02
- В Украине раскрыли еще одну схему продажи младенцев за границу под видом суррогатного материнства : Новости Киева 11:54
- В Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу : Новости Киева 11:54
- В Украине разоблачили торговлю детьми под видом суррогатного материнства : UA.news 11:49
- В Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу : Hubs 11:41
- В Киеве за 70 тысяч долларов продавали младенцев за границу : Соцпортал 11:38
- В Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу : Правда за Одессу 11:34
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- 70 тысяч долларов за ребенка. В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства - полиция : Новое Время 11:31
- В Киеве одна из клиник продавала по $70 тысяч новорожденных под видом суррогатного материнства : Капитал 11:20
- В Киеве руководитель клиники организовал продажу детей иностранцам за $70 тысяч под видом суррогатного материнства - как минимум 13 новорожденных вывезли : Преступности.нет 11:18
- 17 августа, 2021, 11:02 В Киеве разоблачена схема торговли младенцами: Стоимость одного ребенка 70 тыс. долларов : Zik 11:17
- В Киеве раскрыли масштабную схему продажи младенцев за $70 тысяч : RegioNews 11:12
- Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу : Антикор.com.ua 11:12
- Младенец за 70 тысяч долларов: полиция разоблачила схему торговли новорожденными : Подробности.ua 11:11
- В Киеве полиция разоблачила схему продажи младенцев : Аргументы и Факты Украина 11:10
- Около $70 тыс. за малыша: киевскую клинику уличили в продаже младенцев за границу : NewsOne 11:10
- $70 тыс за ребенка: В Киеве больница продавала младенцев за границу : Bigmir)net Новости 11:10
- 10:40 17/08/2021 В Киеве раскрыли преступную схему по продаже младенцев (ФОТО) : ГолосUA 11:06
- В одной из клиник Киева блокировали торговлю детьми: минимум 13 младенцев продали за границу за $910 000 : APnews.com.ua 11:01
- 10:44 17.08.2021 В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства - глава Нацполиции : Интерфакс-Україна 11:01
- В одной из специализированных клиник Киева торговали новорожденными под прикрытием суррогатного материнства : 112.ua 11:00
- В Украине разоблачили схему торговли детьми: 13 младенцев успели вывезти за границу : Obozrevatel 10:46
- В Киеве полиция разоблачила схему продажи младенцев : MY.UA 10:46
- В Киеве в одной из клиник новорожденных продавали иностранцам за 70 тысяч долларов : КП в Украине 10:45
- 17 августа 2021, вторник, 10:07 Дополнено 70 тыс. долларов за ребенка - в киевской клинике "Материнские объятия" младенцев продавали под видом суррогатного материнства : Українські Новини 10:45
- 70 тысяч $ за младенца: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных : Главное 10:36
- Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей : Цензор.Нет 10:32
- Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу : РБК-Україна 10:31
- 17 августа 2021, вторник, 10:07 70 тыс. долларов за ребенка - в киевской клинике младенцев продавали под видом суррогатного материнства : Українські Новини 10:16