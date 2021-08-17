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Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу (41)

Glavk.info 2021.08.17 12:06
11:43, 17.08.2021 В Киеве разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка установили в размере 70 тысяч долларов. Об этом сообщает глава Нацполиции Игоря Клименко в Facebook. Факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали его более двух лет. Организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов
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