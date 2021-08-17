В Киеве "советскими" декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни: произошли столкновения (73)

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- Август, 17 в 14:16 Никифоров рассказал, зачем нужна советская инсталляция на Аллее Небесной Сотни : ICTV Факти 14:37
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