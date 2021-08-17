В Киеве "советскими" декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни: произошли столкновения (73)

NewsWeek 2021.08.17 15:07

КИЕВ. 17 августа. NW. В Киеве "советскими" декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. Декорации установили там, где расположены портреты погибших героев, пишет NW. Детали В частности, в сети появились фото, на которых видно, что декорациями, которые установили, является автомат для газировки, холодильник для мороженого, детская машинка и имитированное жилье советских времен.