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Фокус: Украина

СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год (35)

Релігійно-інформаційна служба України 2021.08.17 14:29
Сьогодні, 14:10 Служба безопасности Украины в Черкасской области провела плановые тренировки в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош ха- Шана - праздника Нового года, сообщается на сайте спецслужбы. Источник: Інтерфакс По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9-этажный отель находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одном из его номеров.
УМАНЬ, ЧЕРКАССКАЯ, УЧЕНИЕ, ТРЕНИРОВКА, ПАЛОМНИК, ХАСИД, Черкассы, Украина

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