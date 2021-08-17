В Подмосковье загорелся и упал новейший транспортный самолет Ил-112В (ВИДЕО) (66)

Iнше ТВ 2021.08.17 13:07

12:46 17.08.2021 Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения опубликована в соцсетях. Опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В потерпел аварию в районе подмосковной Кубинки, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). "Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома