В Подмосковье загорелся и упал новейший транспортный самолет Ил-112В (ВИДЕО) (66)

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- В катастрофе самолета Ил-112В в Подмосковье погиб герой РФ, летчик-испытатель Куимов : APnews.com.ua 13:01
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- В России разбился Ил-112 : Крылья 12:59
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