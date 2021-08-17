Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок, - Центр Разумкова (37)

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- Почитай 50% украинцев считает, что индивидуальные качества Зеленского не соответствуют должности президента - опрос : Ukr-Today.com 17:50
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- Почти 50% украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента - опрос : Українські національні новини 17:17
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- 14:45 17.08.2021 Почти половина украинцев считает, что качества Зеленского не соответствуют должности : Петр и Мазепа 15:41
- Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался : Gazeta.ua 15:36
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- Почти половина украинцев против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок - социология : Українська правда 15:11
- Большинство украинцев считают, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента - опрос : Новости Херсонщины 14:49
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- 17.08.2021 13:53 Опрос: 82,6% украинцев считают, что Зеленский полностью или частично зависим от других стран : MIGnews.com.ua 14:09
- Почти половина украинцев считают, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины - опрос : Гордон 14:07
- Большинство украинцев считают, что Зеленский не соответствует должности : From-UA.com 14:06
- Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок, - Центр Разумкова : Фокус 14:05
- Украинцы считают, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины : Версии.com 13:53
- Опрос показал, желают ли украинцы видеть Зеленского президентом на втором сроке : UA.news 13:49
- 17.08.2021 в 13:27 Почти половина украинцев не хочет видеть Зеленского на втором президентском сроке : InfoResist.org 13:30
- Почти половина украинцев считает, что Зеленский не советует должности президента : Капитал 13:20
- 17 августа 2021, вторник, 12:59 Почти половина украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности Президента Украины, - опрос Центра Разумкова : Українські Новини 13:16
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- У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова : Kramatorsk.info 12:52
- Большинство украинцев считают, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента - опрос : ZN,UA 12:48
- У трети украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции - опрос : УНИАН 12:47
- Украинцы дали оценку личностных качеств и деятельности Зеленского : Главное 12:36
- У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова : Цензор.Нет 12:32
- Не соответствует занимаемой должности и вызывает негативные эмоции. Как украинцы оценивают личностные качества и деятельность Зеленского - опрос : Новое Время 12:31
- Почти 50% украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок - Центр Разумкова : ЛІГАБізнесІнформ 12:09
- 11:52 17.08.2021 Почти половина украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины - опрос Центра Разумкова : Интерфакс-Україна 12:01
- Украинцы дали оценку личностных качеств и деятельности Зеленского за два года : РБК-Україна 11:46