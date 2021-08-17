Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок, - Центр Разумкова (37)

Фокус 2021.08.17 14:05

17 августа 2021 в 13:37 Почти половина опрошенных не хотят, чтобы Зеленский снова шел в президенты Украины У трети опрошенных действующий президент Украины вызывает негативные эмоции, еще 47,5% уверены, что качества Зеленского не соответствуют его должности. Если бы президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на следующих президентских выборах он будет повторно баллотироваться на пост главы