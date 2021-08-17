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Назвали имя убитого снайпером 26-летнего военного

Назвали имя убитого снайпером 26-летнего военного (31)

Українська правда 2021.08.17 15:41
Вторник, 17 августа 2021, 15:21 16 августа в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона Артем Мазур. Источник: Приютовская громада в Facebook Детали: Военный родился 28 марта 1995 в селе Веселое на Кировоградщине. Был призван Александрийским РВК в феврале 2017 года. У погибшего осталась жена и мать.
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