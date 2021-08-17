Нацбанк вводит в обращение 2 памятные банкноты ко Дню Независимости (34)

Korzo News 2021.08.17 18:38

Нацбанк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. "Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины", - пояснили в НБУ Памятная банкнота 100 гривен