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Нацбанк вводит в обращение 2 памятные банкноты ко Дню Независимости

Нацбанк вводит в обращение 2 памятные банкноты ко Дню Независимости (34)

Korzo News 2021.08.17 18:38
Нацбанк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. "Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины", - пояснили в НБУ Памятная банкнота 100 гривен
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