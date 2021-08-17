17:57 17.08.2021 ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни (49)

- А почему Зеленский не поставит киоск с шаурмой на могиле дедушки - Лапин об "установке" на Аллее Небесной Сотни : Прямий канал 22:16
- ГБР расследует избиение правоохранителями активистов из-за инсталляций : Вести.ua 22:16
- Нацкорпус причастен к сносу в центре Киева декорации ко Дню независимости : Новости Киева 21:54
- Задержанных за снос декораций в центре Киева националистов отпустили : NewsOne 21:40
- Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции : Антикор.com.ua 21:11
- Стало известно о причастности Нацкорпуса к сносу в центре Киева декорации ко Дню независимости : РБК-Україна 20:31
- Полиция отпустила активистов "Нацкорпуса", которые разгромили советскую инсталляцию в центре Киева : DsNews 20:04
- Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции : Новости Киева 19:54
- Полиция начала проверку установки "декораций" ко Дню Независимости, из-за которых произошли столкновения : MY.UA 19:46
- Снос инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве: полиция отпустила восьмерых членов "Нацкорпуса" : ПрессОрг24 19:42
- Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции : Цензор.Нет 19:32
- В "Нацкорпусе" заявили, что у полиции нет претензий к их активистам, задержанных за разгром декораций в центре Киева : Преступности.нет 19:18
- ГБР открыло дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни : ASPInews 19:01
- Демонтаж декораций на Аллее Героев Небесной Сотни: ГБР открыло дело из-за избиения активиста правоохранителями : ZN,UA 18:48
- В Киеве снесли декорации ко Дню независимости. Была драка с полицией, есть задержанные : Новости Краматорска 18:47
- На Аллее Небесной Сотни установили "советские" декорации ко Дню Независимости: снос Нацкорпусом и удивление местных властей : TK Media 18:46
- Лидер "Нацкорпуса" Тамарин объяснил, почему активистов возмутили "советские" декорации на Аллее Небесной Сотни : ASPInews 18:31
- Снос инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве: полиция отпустила восьмерых членов "Нацкорпуса" : DailyUA 18:25
- В Киеве отпустили активистов "Нацкорпуса", которые снесли декорации ко Дню Независимости : Перший Незалежний 18:18
- Снос инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве: полиция отпустила восьмерых членов "Нацкорпуса" : Українські національні новини 18:17
- В Киеве полиция отпустила членов "Нацкопуса", которых задержали за уничтожение инсталляции "советского прошлого" : ТСН.ua 18:02
- 17:57 17.08.2021 ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни : Интерфакс-Україна 18:01
- В центре Киева произошли столкновения: Нацкорпус недоволен советской инсталляцией от власти ко Дню Независимости : Hyser 17:41
- Полиция изучает обстоятельства сноса инсталляции на Аллее героев Небесной сотни : RegioNews 16:42
- 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных : Цензор.Нет 16:32
- Полиция проверит "законность" советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве : APnews.com.ua 16:31
- В центре Киева "Нацкорпус" разгромил декорацию с советским периодом, которую установили для съемок ко Дню Независимости - полиция задержала семеро участников : Преступности.нет 16:18
- 17.08.2021, 15:06 Мертвые в окнах "хрущевок": в Киеве скандальная инсталляция вызвала столкновения активистов с полицией : АСН.in.ua 16:13
- Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента : Антикор.com.ua 16:11
- Полиция задержала активистов "Нацкорпуса", которые разгромили инсталляции с советским интерьером на Аллее Героев Небесной Сотни : Ґрати 15:40
- Драка с полицией и задержания: в Киеве со скандалом снесли инсталляции на Аллее Небесной Сотни : Главред 15:36
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева. ФОТО : Цензор.Нет 15:32
- После столкновений в центре Киева демонтировали "советские" инсталляции ко Дню независимости - видео : APnews.com.ua 15:31
- У Зеленского объяснили перформанс на Аллее Небесной Сотни в Киеве : ASPInews 15:31
- В Киеве повалили советские декорации, установленные ко Дню Независимости: произошли столкновения : 24 канал 15:30
- В центре Киева началась драка между Нацполицией и протестующими против инсталляций к 30-летию Независимости : РИА Мелитополь 15:28
- Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента : РБК-Україна 15:16
- В Киеве активисты снесли праздничные декорации и подрались с полицией : Bigmir)net Новости 15:10
- Неизвестные снесли "советскую" инсталляцию в центре Киева, произошли столкновения с полицией : Укринформ 15:02
- В Киеве произошли столкновения из-за советских "декораций" в центре города : UA.news 14:49
- 17 августа 2021, вторник, 14:30 Драка с полицией и задержания. В центре Киева снесли инсталляцию советской квартиры : Українські Новини 14:46
- В Киеве снесли декорации ко Дню независимости : MY.UA 14:46
- В Киеве между "Нацкорпусом" и полицией произошли столкновения из-за "советской" инсталляции : RegioNews 14:42
- 17.08.2021 14:32 Драка с полицией и задержания. В центре Киева снесли инсталляцию советской квартиры : GlavPost.ua 14:38
- В центре Киеве представители Нацкорпуса поломали декорации. Была драка с полицией, есть задержанные : Главное 14:36
- В центре Киева началась драка между Нацполицией и протестующими против инсталляций к 30-летию Независимости : Апостроф 14:30