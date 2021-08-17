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17:57 17.08.2021 ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни

17:57 17.08.2021 ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни (49)

Интерфакс-Україна 2021.08.17 18:01
Государственное бюро расследований (ГБР) начинает расследование по факту избиения правоохранителями активиста, задержанного во вторник во время потасовки из-за демонтажа инсталляций на Алее Героев Небесной сотни, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР. "ГБР регистрирует уголовное производство по факту избиения активистов правоохранителям во время задержания на Аллее Небесной Сотни", - сообщили в Бюро.
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