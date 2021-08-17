Зеленский дал старт конкурсу на должность судьи КСУ по своей квоте (40)

Еспресо TV 2021.08.17 16:04

17 августа, 2021 вторник 15:01 Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента Об этом сообщает сайт Офиса президента . Там заявили, что впервые за время деятельности КСУ кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут отбираться на прозрачном конкурсе. "Начав прозрачный отбор судей Конституционного Суда на открытом конкурсе с