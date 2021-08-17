В Черкасской области посреди улицы похитили шестилетнего мальчика (32)

Kramatorsk.info 2021.08.17 19:52

В селе Слобода Черкасской области мужчина похитил 6-летнего ребенка. К похищению мальчика может быть причастен его отец. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона. Сообщается, что в понедельник, 16 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика. "Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из