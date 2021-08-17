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Фокус: Украина

В Черкасской области посреди улицы похитили шестилетнего мальчика (32)

Kramatorsk.info 2021.08.17 19:52
В селе Слобода Черкасской области мужчина похитил 6-летнего ребенка. К похищению мальчика может быть причастен его отец. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона. Сообщается, что в понедельник, 16 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика. "Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из
МАЛЬЧИК, ПОХИЩЕНИЕ, ЧЕРКАССКАЯ, СЛОБОДА, ДОВЖЕНКО, ОБЛАСТЬ, Германия, Черкассы, Украина

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