Глава Харьковского облсовета, которого подозревают в миллионной взятке, подал в отставку (36)

DsNews 2021.08.17 18:04

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн, подал в отставку вторник, 17 августа 2021, 17:50 Артур Товмасян / facebook.com/artur.tovmasiian Об этом говорится в сообщении на странице Товмасяна в Facebook, передает "ДС". "Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета.