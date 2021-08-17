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Нардепа Беленюка наградили пистолетом и новым званием за "золото" на Олимпиаде в Токио

Нардепа Беленюка наградили пистолетом и новым званием за "золото" на Олимпиаде в Токио (34)

УНИАН 2021.08.17 20:17
20:06, 17.08.21 Золотого медалиста поздравил министр обороны Андрей Таран. Жану Беленюку вручили наградной пистолет / фото пресс-служба Минобороны Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным знаком отличия Минобороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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