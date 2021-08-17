Нардепа Беленюка наградили пистолетом и новым званием за "золото" на Олимпиаде в Токио (34)

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- За золото на Олимпиаде в Токио Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и подарили пистолет Макарова : Страна.ua 20:46
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- 17 августа 2021, вторник, 20:26 За золото на Олимпиаде Беленюк получил звание старшего лейтенанта и наградной пистолет : Українські Новини 20:46
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- Беленюк получил наградной пистолет за золото на Олимпиаде в Токио : 112.ua 20:30
- Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет : Капитал 20:20
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- 17.08.2021 19:59 Жан Беленюк получил от Тарана золотой пистолет и воинское звание : MIGnews.com.ua 20:09
- Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО : Цензор.Нет 20:02
- Беленюк получил за олимпийское золото наградной пистолет и новое воинское звание : КП в Украине 20:00
- 17.08.2021 в 19:52 Беленюк получил очередное воинское звание и пистолет ПМ : InfoResist.org 20:00
- Беленюк получил звание старшего лейтенанта : Tribuna.com Украина 19:47
- Беленюк получил наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде в Токио : РБК-Україна 19:46
- 19:31 17.08.2021 Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Минобороны : Интерфакс-Україна 19:45
- Беленюк стал старшим лейтенантом, Таран вручил ему наградной пистолет: фото : ЛІГАБізнесІнформ 19:39