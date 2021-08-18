Погода в Украине на 18 августа: ожидается похолодание и дожди (314)

MY.UA 2021.08.18 08:01

18 августа, 04:48 На значительной части территории Украины 18 августа ожидаются дожди с грозами. Это касается северных, центральных и южных областей. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. На севере температура снизится до 22-24 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами. На западе температура снизится - прогнозируют в среднем 20-22 градуса. В центре ожидаются грозы.

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