Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Погода в Украине на 18 августа: ожидается похолодание и дожди

Погода в Украине на 18 августа: ожидается похолодание и дожди (314)

MY.UA 2021.08.18 08:01
18 августа, 04:48 На значительной части территории Украины 18 августа ожидаются дожди с грозами. Это касается северных, центральных и южных областей. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. На севере температура снизится до 22-24 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами. На западе температура снизится - прогнозируют в среднем 20-22 градуса. В центре ожидаются грозы.
ДОЖДЬ, ГРОЗА, УКРАИНА, ГРАДУС, ПОГОДА, СИНОПТИК, Украина, Киев, Одесса, Винница, Харьков, Львов, Житомир
2021.08.18 (314)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021