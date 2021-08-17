НБУ установил курс гривны на 17 августа (57)

Минфин 2021.08.17 08:09

Национальный банк Украины установил на 17 августа 2021 официальный курс гривны на уровне 26,6457 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки. Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: Доллар - 26,64 грн/$ Евро - 31,36 гривны за евро Российский рубль - 3,62 гривны за 10 российских рублей. Минфин

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