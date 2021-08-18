Вакцина защищает от последствий заражения Дельта-коронавирусом, - ВОЗ (235)

MY.UA 2021.08.18 19:46

18 августа, 16:33 Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от Дельта- коронавируса. Штамм коронавируса выявили в 148 странах. Об этом заявила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан на заседании ВОЗ, передает пресс-служба организации на своей странице в Twitter. "Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то

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