У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву (44)

Новости Ю 2021.08.18 19:26

Сегодня, 16:58 Меркель сначала посетит Москву, а потом Киев Немецкий канцлер проведет встречи с президентами стран и обсудит актульные вопросы, в том числе Афганистан. В правительстве Германии назвали темы, которые обсудит канцлер Ангела Меркель в ходе визитов в Москву и Киев. "Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем