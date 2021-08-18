У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву (44)

2021.08.18 (44)2021.08.17 (15) →
- Перед визитом в Киев Меркель на встрече с Путиным обсудит Украину и Афганистан : Перший Незалежний 20:18
- Перед визитом в Киев Меркель на встрече с Путиным обсудит Украину и Афганистан : ПрессОрг24 19:42
- 18.08.2021 19:13 Стало известно, что Меркель обсудит с Путиным перед визитом в Украину : ДонПресс 19:34
- У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву : Новости Ю 19:26
- Перед визитом в Киев Меркель на встрече с Путиным обсудит Украину и Афганистан : DailyUA 19:25
- Перед визитом в Киев Меркель на встрече с Путиным обсудит Украину и Афганистан : Українські національні новини 19:17
- 19:00 18/08/2021 На фоне Афганистана: контакты Зеленского с Меркель и Байденом : ГолосUA 19:07
- У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву : Kherson.life 18:57
- 18.08.2021, 17:55 23 августа состоится внеочередное заседание Верховной Рады: что рассмотрят : В Час Пик 18:46
- Меркель и Путин обсудят Украину, "Северный поток-2" и Афганистан : Хвиля 18:37
- В Киеве Меркель почтит память погибших в войне : АналитикаUA.net 18:07
- 18.08.2021 в 17:45 В Германии раскрыли детали визита Меркель в Москву : InfoResist.org 18:00
- Три "горячие точки" - в Берлине озвучили темы переговоров Меркель и Путина : Национальный Банк Новостей 17:40
- 18 августа 2021, 17:09 "Россия может сделать больше", - Меркель готовится к диалогу с Путиным о Донбассе : Dialog.ua 17:33
- Крупные международные темы: Меркель на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Афганистан : 24 канал 17:30
- У Меркель уточнили темы переговоров с Путиным перед визитом в Киев : Online.ua 17:15
- У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву : Версии.com 16:53
- Темой переговоров Меркель и Путина в Москве станут три "горячие точки" : ТСН.ua 16:47
- Меркель на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Афганистан : Новости Донбасса 16:40
- На встрече с Путиным Меркель планирует обсудить Украину и Афганистан : 112.ua 16:30
- У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву : DailyUA 16:24
- У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву : Політична Думка 16:19
- В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт : Цензор.Нет 16:02
- Перед визитом в Киев Меркель обсудит с Путиным Беларусь, Афганистан и Украину : Страна.ua 15:46
- Меркель намерена обсудить с Путиным войну на Донбассе перед визитом к Зеленскому : MY.UA 15:46
- Скорее всего, визит Ангелы Меркель в Киев - прощальный, - Багинский : Politeka 15:41
- Меркель намерена обсудить с Путиным войну на Донбассе перед визитом к Зеленскому : Главред 15:36
- База США в Украине заставит Кремль 10 раз подумать, - Фейгин : Obozrevatel 14:46
- Украина сохранит транзит газа - почему "Северный поток-2" не является угрозой, - экономист : Энергетика Украины 13:32
- 11:47 / 18.08.2021 "Северный поток-2": когда завершится строительство газопровода : Багнет 12:01
- "Северный поток - 2" достроят до Дня Независимости Украины - МИД РФ : Сегодня.ua 11:16
- СП-2 готовы завершить 23 августа : SiteUA 11:02
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- Украина готова говорить с РФ в рамках Крымской платформы, - Кулеба : Хвиля 10:37
- Украина готова говорить с РФ в рамках Крымской платформы, - Кулеба : MY.UA 10:31
- СП-2 готовы завершить 23 августа - СМИ : Власти.нет 10:17
- СП-2 готовы завершить 23 августа - СМИ : MY.UA 10:16
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- Эксперт объяснил, как Путин будет давить на Зеленского через Меркель : Главред 02:06
- Эксперт объяснил, как Путин будет давить на Зеленского через Меркель : MY.UA 01:46
- СП-2 готовы завершить 23 августа - СМИ : Новости Ю 01:26
- Меркель едет в Украину : Комитет Спасения Украины 00:23