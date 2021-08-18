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Фокус: Украина

У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву

У Меркель раскрыли детали визита в Киев и Москву (44)

Новости Ю 2021.08.18 19:26
Сегодня, 16:58 Меркель сначала посетит Москву, а потом Киев Немецкий канцлер проведет встречи с президентами стран и обсудит актульные вопросы, в том числе Афганистан. В правительстве Германии назвали темы, которые обсудит канцлер Ангела Меркель в ходе визитов в Москву и Киев. "Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем
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2021.08.18 (44)

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