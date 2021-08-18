18 августа 2021, 18:15 Раскрыто местонахождение сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани (170)

Dialog.ua 2021.08.18 18:33

В СМИ появлялись версии, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани находится в Омане, Таджикистане и Казахстане. Президент Афганистана Ашраф Гани, отрекшийся от власти и бежавший 15 августа из страны на фоне военных успехов радикальной группировки "Талибан", в том числе захвата Кабула, в настоящее время находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

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