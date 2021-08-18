18 августа 2021, 18:15 Раскрыто местонахождение сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани (170)

- Украина предупреждала: Данилов прокомментировал реакцию Запада на события в Афганистане : MY.UA 23:16
- Талибы заявили, что взяли под контроль границу Афганистана : Антикор.com.ua 23:12
- Президент Афганистана: Уехал в одной рубашке, взял несколько книг : Bigmir)net Новости 23:10
- Украина предупреждала: Данилов прокомментировал реакцию Запада на события в Афганистане : Хвиля 23:07
- Президента Афганистана госпитализировали в ОАЭ : SiteUA 23:01
- Президент Афганистана: Уехал в одной рубашке, взял несколько книг : MY.UA 22:46
- Талибы заявляют, что Афганистан будет руководствоваться законами шариата : GlavPost.Com 22:38
- Бежавший из Афганистана президент Гани госпитализирован в ОАЭ : Винница Реал 22:12
- Афганское посольство в Таджикистане признало Амруллу Салеха главой Афганистана : Лига Информ 22:06
- Ашраф Гани объяснил свое бегство из Афганистана : Микола.net 22:04
- Талибы заявляют, что Афганистан будет руководствоваться законами шариата : Укринформ 21:32
- Талибы заявляют, что Афганистан будет руководствоваться законами шариата : MY.UA 21:31
- "Было бы кровопролитие", - экс-президент Афганистана о причинах побега из страны : MY.UA 21:31
- Байден и Джонсон соберут G7 из-за Афганистана : Depo 21:29
- Бежавший президент Афганистана попал в больницу : Капитал 21:20
- 2м. назад Ашраф Гани объяснил свое бегство из Афганистана необходимостью предотвратить кровопролитие : Народный Корреспондент 21:11
- Президента Афганистана госпитализировали в ОАЭ : Bigmir)net Новости 21:10
- Август, 18 в 21:02 Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ и впервые обратился к народу : ICTV Факти 21:07
- Словения готова принять до пяти соратников из Афганистана : MY.UA 20:46
- "Демократической системы не будет": талибы будут жить по законам шариата : Подробности.ua 20:41
- Талибы заявили, что взяли под контроль границу Афганистана : Фраза.ua 20:36
- Словения готова принять до пяти соратников из Афганистана : КП в Украине 20:31
- Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты : Антикор.com.ua 20:12
- В Афганистан прилетел самолет из Нидерландов, но никого не взял: причина : NewsOne 20:10
- "Было несколько смертельных случаев": Пентагон подтвердил гибель людей при вылете самолетов из Кабула : APnews.com.ua 20:01
- Нашелся Ашраф Гани: президент-беглец Афганистана в ОАЭ : ПрессОрг24 19:42
- Делегация правительства Афганистана просит временного убежища в Катаре : GlavPost.Com 19:38
- Делегация правительства Афганистана просит временного убежища в Катаре : Укринформ 19:17
- Захват талибами власти в Афганистане обрушил рейтинг Байдена : NewsMir.info 19:09
- Рейтинг одобрения деятельности Байдена впервые опустился ниже 50 процентов - FiveThirtyEight : ZN,UA 18:48
- Бортник: Байдена подставили американские военные : Медіаплатформа "НАШ" 18:40
- Выяснилось, куда сбежал президент Афганистана : Главред 18:36
- Американские СМИ сообщили, кто может возглавить Афганистан : DsNews 18:34
- 18 августа 2021, 18:15 Раскрыто местонахождение сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани : Dialog.ua 18:33
- Нашелся Ашраф Гани: президент-беглец Афганистана в ОАЭ : Українські національні новини 18:32
- Захват талибами власти в Афганистане обрушил рейтинг Байдена : Укринформ 18:32
- 18:10 / 18.08.2021 "Духовные люди" убили женщину, у которой не было денег им на еду : Багнет 18:31
- Бежал на Ближний Восток: где находится президент Афганистана : 24 канал 18:30