Кулеба поговорил с украинцами, заблокированными на базе в Кабуле (127)

Хвиля 2021.08.18 11:37

Миинистр подчеркнул, что украинцев на базе не бросили "Хвиля" 18.08.2021 11:19:09 Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба позвонил украинцам, которые оказались заблокированными на военной базе у Кабула после захвата Афганистана боевиками радикального исламистского движения Талибан. Об этом глава МИД Украины написал в Facebook. Он рассказал, что общался с одним из 12 украинцев, которые заблокированы талибами на базе в Афганистане.

АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АФГАНЕЦ, АЭРОПОРТ, ЭВАКУАЦИЯ, САМОЛЕТ, Афганистан, США, Украина