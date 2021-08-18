19:19 18.08.2021 В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон (164)

Интерфакс-Україна 2021.08.18 19:30

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в аэропорту афганской столицы Кабула теперь размещены около 4,5 тыс. американских военных, передает в среду CNN. Кирби в среду заявил, что за последние 24 часа 18 военных самолетов C-17 и один самолет C-130 приземлились в аэропорту Кабула "с примерно 700 военнослужащими, а также дополнительным оборудованием".

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