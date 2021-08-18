19:19 18.08.2021 В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон (164)

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- Казахстан принял первый самолет с эвакуируют из Афганистана : DailyUA 17:24
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- Самолет для эвакуации украинцев из Афганистана вылетел из Одессы : Одесский Курьер 16:49
- Казахстан принял первый самолет с эвакуируют из Афганистана : Українські національні новини 16:47
- Эвакуация из Афганистана: украинский самолет ждет в Омане разрешения на безопасный вывоз людей : ПрессОрг24 16:42
- Украинский самолет ожидает в Омане разрешения на безопасную эвакуацию людей из Афганистана : ОстроВ 16:41
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- 18.08.2021 15:42 Эвакуация из Афганистана: украинский самолет не может попасть в Кабул : MIGnews.com.ua 16:09
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- 18.08.2021 :: 15:39 Украинский самолет еще не получил безопасный коридор в аэропорт Кабула : Транспортный бизнес 15:43