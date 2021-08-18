Не Крещатиком единственным: к параду готовятся катера и быстроходные лодки на Днепре (56)

2021.08.18 (56)2021.08.17 (27) →
- 18 августа, 2021, 17:12 Киев сковали страшные пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: Карта : Zik 17:17
- Не Крещатиком единственным: к параду готовятся катера и быстроходные лодки на Днепре : ТСН.ua 17:17
- Появилось видео репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины с высоты птичьего полета : Страна.ua 17:16
- В Киеве полным ходом готовятся к военному параду: видео репетиции : Телеграф.com.ua 17:14
- В Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости: центр города застыл в пробках : Антикор.com.ua 17:12
- На время репетиций парада в Киеве общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме : Lenta.ua 17:09
- В Киеве идет репетиция военного парада : NewsMir.info 17:09
- 16:48 18/08/2021 Появилось видео подготовки речного парада ко Дню Независимости (ВИДЕО) : ГолосUA 17:07
- Киев встал - все репетируют : News24UA 17:07
- В Киеве ко Дню Независимости пройдет речной парад, - ВИДЕО : 44.ua 17:05
- Репетиция парада ко Дню Независимости: Киев сковали пробки : Еспресо TV 17:04
- Первая репетиция военного парада парализовала движение в центре Киева (карта) : УНИАН 17:02
- В Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости: центр города застыл в пробках. Фото и карта : Новости Киева 16:54
- На Майдане Независимости и Крещатике началась первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины (фото, видео) : УНИАН 16:47
- В Киеве началась репетиция парада: на улицы столицы вышли танки : Вести.ua 16:46
- В Киеве идет репетиция военного парада : MY.UA 16:46
- Репетиция парада ко Дню Независимости Украины: онлайн трансляция из Киева/Парад Независимости. Какая техника пройдет по Киеву 24 августа, фото : MY.UA 16:46
- В Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости: центр города застыл в пробках. Фото и карта : Obozrevatel 16:46
- Репетиция парада ко Дню Независимости Украины: онлайн трансляция из Киева : Апостроф 16:45
- Первая репетиция парада ко Дню Независимости на Крещатике: что происходит в центре Киева : ПрессОрг24 16:43
- Первая репетиция парада ко Дню Независимости на Крещатике: что происходит в центре Киева : Українські національні новини 16:32
- Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта : РБК-Україна 16:16
- В Киеве сегодня первая репетиция парада. Какие улицы будут перекрыты : Гордон 16:06
- В Киеве прошла репетиция речного парада ко Дню Независимости (видео) : 112.ua 16:00
- 18 августа 2021, среда, 15:18 На день Независимости в Киеве пройдет речной парад. ВСУ опубликовали видео репетиции : Українські Новини 15:46
- Общественный транспорт меняет маршрут из-за репетиций парада ко Дню Независимости : Газета День 15:27
- В сети показали, как ВСУ репетируют речной парад ко Дню Независимости (видео) : Парламент.UA 15:11
- В Киеве прошла репетиция речного парада ко Дню Независимости (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 14:34
- В Киеве в День Независимости пройдет речной парад - видео подготовки : Сегодня.ua 14:31
- Киевский метрополитен предупредил о перекрытии движения из-за репетиции парада и призвал воспользоваться метро : 112.ua 14:30
- Появилось видео с репетиции речного парада ко Дню Независимости : РБК-Україна 14:16
- В Киеве перекроют улицы и изменят движение общественного транспорта на три дня (полный перечень) : Телеграф.com.ua 14:14
- Весь центр Киева перекроют из-за репетиции парада : Позиция 13:40
- В Киеве будут ограничивать движение из-за репетиции парада : Капитал 13:20
- Репетиции парада в Киеве: как объехать масштабные пробки (карты) : Realist.online 13:12
- 12:40 18.08.2021 В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада : Интерфакс-Україна 13:00
- В Киеве 3 дня будут перекрывать улицы из-за репетиций парада ко Дню Независимости : Газета День 12:27
- Репетиция парада в Киеве: карта перекрытых улиц в центре столицы : Bigmir)net Авто 12:10
- В Киеве перекроют десятки улиц из-за репетиций парада : Вести-UA 11:53
- Сегодня проведут первую репетицию парада на Крещатике, движение перекроют : Слово і Діло 11:43
- В Киеве перекроют движение транспорта для репетиции парада ко Дню Независимости : Судебно-юридическая газета 11:42
- 18 августа 2021, среда, 10:55 В Киеве ограничат движение из-за репетиций парада ко Дню Независимости. Названы даты и улицы : Українські Новини 11:16
- Репетиция парада. Сегодня в Киеве перекроют более 20 центральных улиц : UAinfo 11:15
- В Киеве из-за репетиций парада ко Дню независимости перекроют движение на десятках улиц : Антикор.com.ua 11:12