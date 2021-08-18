Не Крещатиком единственным: к параду готовятся катера и быстроходные лодки на Днепре (56)

ТСН.ua 2021.08.18 17:17

Маргарита Потапова 17:11 8 Почти сто человек и два десятка катеров были задействованы на тренировках. Малые бронированные артиллерийские и десантные катера и быстроходные лодки - в столице на воде готовятся к 30-летию Независимости. Об этом сообщает журналистка Маргарита Потапова. Почти сто человек и два десятка катеров были задействованы на тренировках. Также отрабатывалась высадка групп спецназначения и десантирования